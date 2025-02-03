واشنطن توافق على تجميد الرسوم الجمركية على المكسيك مدة شهر

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت تجميد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية لمدة شهر أعلنها الرئيس دونالد ترامب، السبت.

وقالت شينباوم على حسابها على منصة "اكس" بعد محادثات مع نظيرها الأميركي إن "الرسوم الجمركية ستُعلَّق لمدة شهر اعتباراً من الآن".

كما أعلنت تعزيز قوات الحرس الوطني بعشرة آلاف عنصر على الحدود بين البلدين "لتجنب تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وخصوصا الفنتانيل".



من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة ودية للغاية مع رئيسة المكسيك واتفقا على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد، مضيقاً أن فترة تجميد الرسوم الجمركية ستشهد مفاوضات يرأسها 3 وزراء أمريكيين ومسؤولون مكسيكيون رفيعو المستوى.