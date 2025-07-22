ترامب: قد ألتقي مع الرئيس الصيني قريباً





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الثلاثاء" إن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعاه لزيارة الصين، مضيفا أنه من المرجح أن يلتقيه في المستقبل القريب.

وسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على جميع السلع تقريبا التي يستوردها الأمريكيون، إذ يقول إن ذلك سيحفز الصناعة المحلية.

ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية أساسية قدرها 10 % على السلع المستوردة من جميع الدول مع فرض معدلات أعلى على البضائع القادمة من دول بما في ذلك الصين التي تخضع الآن لأعلى رسوم على وارداتها وهي 55 %.

وحدد ترامب موعدا نهائيا ينقضي في 12 أغسطس المقبل من أجل توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق دائم بخصوص الرسوم الجمركية.