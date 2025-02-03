ترامب معترفاً بتداعيات الرسوم الجمركية: الأمريكيون قد يشعرون بالألم

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بأن مواطنيه قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأمريكية "يستحق هذا الثمن".

وبعد أسابيع من الضبابية بشأن تهديداته، وقّع ترامب السبت قراره الذي سبق أن أعلنه بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على المكسيك وكندا، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، فيما فرض على الصين رسوما جمركية إضافية نسبتها 10 في المئة.

جاء الإعلان في ختام أسبوع ثان لافت لولاية ترامب الجديدة وجد الرئيس نفسه خلاله أمام أسوأ كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد فيما تتحرك إدارته لإدخال إصلاحات جذرية على الحكومة، في خطوات ندد بها معارضوه باعتبارها مخالفة للقانون.

وتعد كل من الصين والمكسيك وكندا من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعهدت الدول الثلاث اتّخاذ خطوات انتقامية لدى دخول الرسوم الجمركية حيز التطبيق الثلاثاء.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)".

وأضاف "لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مجددا، ويستحق ذلك الثمن الذي يجب دفعه".

وأعلن ترامب الأحد أنه سيجري محادثات صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع الحكومة المكسيكية، بعد فرضه الأحد رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات من كلا البلدين. وقال ترامب للصحافة "لقد فرضنا تعريفات جمركية لأنهم مدينون لنا بكثير من المال. أنا متأكد من أنهم سيدفعون".

كما أكد ترامب الأحد أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدَفة بدورها برسوم جمركية. وقال للصحافة "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة"، مضيفا "ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبا جدا".

وحذّر محللون من أن اندلاع حرب تجارية سيؤدي على الأرجح إلى تراجع النمو في الولايات المتحدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية على الأمد القصير على الأقل، وهو أمر كان الرئيس يرفض الإقرار به بعدما اعتُبر الغضب الناجم عن ارتفاع الأسعار من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى فوزه في انتخابات نوفمبر.

وفي مسعى للحد من ارتفاع أسعار الوقود، حدد ترامب الرسوم على واردات الطاقة من كندا بعشرة في المئة فقط.

وبرر ترامب إجراءاته "الطارئة" بالهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

لكنه عبر عن امتعاضه الأحد أيضا من العجز التجاري الذي لطالما اعتبره مؤشرا الى التعامل مع الولايات المتحدة بشكل غير منصف.

وقال "هناك عجز كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من كندا والمكسيك والصين (وكل البلدان تقريبا!) التي تدين (للولايات المتحدة) بـ36 تريليون دولار. لن نكون +البلد الغبي+ بعد الآن".

وأضاف أن صحيفة "وول ستريت جورنال" التي اشتكت هيئة تحريرها اليمينية الجمعة من أن ترامب يشن "الحرب التجارية الأغبى في التاريخ"، "تعمل جاهدة لتبرير.. عقود من الاحتيال على أمريكا".

وزار الملياردير البالغ 78 عاما أحد ملاعب الغولف التابعة له في فلوريدا التي يتوجه إليها في نهاية الأسبوع الثانية على التوالي منذ أن عاد إلى البيت الأبيض.