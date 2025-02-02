ضربات أمريكية على أهداف إرهابية بالصومال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه أمر بشن غارات جوية على أحد كبار مخططي الهجمات الإرهابية وآخرين من تنظيم داعش في الصومال. وقال ترامب في منشور على تروث سوشال «هؤلاء القتلة الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا».

وأضاف «الضربات أدت إلى تدمير الكهوف التي كانوا يعيشون فيها، وقتل العديد من الإرهابيين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة المدنيين بأي شكل من الأشكال». ولم يذكر ترامب اسم القيادي المستهدف أو يؤكد مقتله. وأبرز وجوه التنظيم في الصومال هو عبدالقادر مؤمن.

بدوره، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إنه «بحسب تقييمنا الأولي، قُتل عدد من العناصر» في الضربات على جبال غوليس في شمالي الصومال.