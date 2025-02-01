ترامب يعلن موافقة فنزويلا على استقبال مهاجريها المرحلين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن فنزويلا وافقت على استقبال المهاجرين الفنزويليين غير النظاميين المرحلين من الولايات المتحدة، ومن بينهم أفراد عصابات.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن "فنزويلا وافقت على استقبال جميع المهاجرين الفنزويليين غير الشرعيين الذين كانوا يخيمون في الولايات المتحدة، بمن فيهم أفراد عصابة ترين دي أراغوا".

كما أشاد بعودة ستة أميركيين كانوا مسجونين في فنزويلا الجمعة.

وأضاف الرئيس الأميركي "وافقت فنزويلا أيضا على توفير وسائل النقل للعودة. نحن في صدد إبعاد أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين من جميع البلدان، وقد وافقت جميع البلدان على قبول عودة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين".

تم إطلاق سراح السجناء الأميركيين الجمعة وعادوا إلى الولايات المتحدة عقب اجتماع بين المبعوث الخاص لترامب ريتشارد غرينيل والرئيس نيكولاس مادورو الذي دعا إلى "بداية جديدة" في العلاقات مع واشنطن.

ونشرت صورة للرجال الستة الذين لم يتم التعريف عنهم، وهم يبتسمون على متن طائرة إلى جانب غرينيل.

زار غرينيل كراكاس للمطالبة بأن تقبل حكومة مادورو بالعودة غير المشروطة للفنزويليين المرحلين من الولايات المتحدة تحت طائلة مواجهة عواقب.

ووعد دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، متعهدا طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، وكثر منهم من دول أميركا اللاتينية.