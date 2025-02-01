أول تعليق من ترامب على حادث تحطم طائرة في فيلادلفيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه إزاء حادث تحطم طائرة صغيرة في منطقة حضرية بفيلادلفيا يوم الجمعة، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح، وذلك بعد يومين فقط من كارثة جوية في واشنطن أودت بحياة 67 شخصًا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل": "من المحزن للغاية رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا، مزيد من الأرواح البريئة فُقدت".

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أن الطائرة المنكوبة كان على متنها ستة أشخاص عند تحطمها في شمال شرق فيلادلفيا مساء الجمعة، بعدما أقلعت من مطار المدينة.

وكانت الإدارة قد أفادت في البداية بأن شخصين فقط كانا على متن الطائرة قبل أن تؤكد العدد النهائي لاحقًا.