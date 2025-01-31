الإمارات تتضامن مع أمريكا وتعزّي في ضحايا تصادم الطائرتين

أبوظبي - وام، واشنطن - وكالات

أعربت دولة الإمارات، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تصادم طائرة هليكوبتر عسكرية مع طائرة ركاب مدنية في أجواء العاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل عشرات من ركاب الطائرتين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة ولشعبها الصديق، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن لا ناجين من الكارثة الجوية حين اصطدمت مروحية عسكرية بطائرة ركاب كان على متنها 64 شخصاً. وقال في البيت الأبيض: «أتحدث إليكم هذا الصباح في لحظة ألم لأمتنا. لقد تحوّل العمل الآن إلى مهمة لانتشال الجثث. للأسف، لا يوجد ناجون. كانت هذه ليلة مظلمة ومؤلمة في عاصمة بلادنا».

واتهم ترامب سلفيه الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما بخفض معايير السلامة الجوية في البلاد، وذلك في كلمة ألقاها عقب الحادث. وقال «لقد أعطيت الأولوية للسلامة. أوباما وبايدن والديمقراطيون وضعوا سياساتهم في المقدمة»، مهاجماً خصوصاً برامج التوظيف المتبعة في وكالة الطيران الفيدرالية والرامية لتعزيز التنوع في صفوف الموظفين.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي بأن المروحية من طراز «بلاك هوك» «كان على متنها طاقم يتمتع بخبرة جيدة ويجري عمليات التقييم السنوية الليلية التي يتوجب القيام بها». وأضاف «كانوا يحملون معهم نظارات الرؤية الليلية».

انتشال جثث

وانتشل غواصون جثثاً من مياه نهر بوتومك المتجمدة، فيما استبعد مسؤولون العثور على ناجين. ومع بزوغ الفجر على موقع الحادثة على بعد خمسة كيلومترات فقط عن البيت الأبيض، بدا حطام الطائرة والمروحية جلياً في المياه فيما مشطت قوارب الطوارئ وفرق الغوص المنطقة.

وقال قائد جهاز الإطفاء في واشنطن جون دونيلي خلال مؤتمر صحافي في مطار ريغان الوطني «نحن الآن في مرحلة حيث ننتقل من عملية إنقاذ إلى عملية انتشال». وأضاف «لا نعتقد بأن هناك أي ناجين»، مضيفاً أنه تم العثور على 28 جثة، إحداها لشخص كان على متن المروحية.

وأفاد دونيلي بأن 300 من عناصر الطوارئ يشاركون في العملية التي جرى معظمها في الظلام واستمرت لساعات. وقال «واجه هؤلاء ظروفاً شديدة البرودة من رياح عاتية وجليد على المياه. عملوا طوال الليل في ظل هذه الظروف».

كرة نار

وصرّح وزير النقل شون دافي في مؤتمر صحافي «هل أعتقد بأنه كان من الممكن تجنّب (الحادث)؟ بكل تأكيد». وبحسب التسجيلات الصوتية، سأل مراقبو الحركة الجوية المروحية مراراً عما إذا كانت طائرة الركاب «في مرمى البصر».

ثم قبل التحطم مباشرة، طلبوا منها «المرور خلف» الطائرة. وسمع أحد مراقبي حركة الطيران وهو يقول لآخر بعد انقطاع الاتصال مع المروحية «لم أرَ غير كرة من النار ومن ثم اختفت».

وسقطت الطائرتان في نهر بوتومك وبدا جسم طائرة الركاب منقسماً إلى ثلاثة أجزاء. وأفادت هيئة التزلج الفني على الجليد الأمريكية بأن الطائرة كانت تقل عدداً من الرياضيين والمدربين والمسؤولين، فيما أكد مسؤولون في موسكو أن الزوجين الروسيين يفغينيا شيشكوفا وفاديم نوموف اللذين فازا باللقب في بطولة العالم للتزلج الفني المزدوج على الجليد عام 1994، كانا على متن الطائرة.