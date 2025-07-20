إصابة 31 شخصاً بحادث دهس في لوس أنجلوس

صدمت سيارة مجهولة حشداً في هوليوود، باكراً صباح أمس، موقعة 31 جريحاً، بعضهم في حال حرجة، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس.

وتوجه أكثر من 100 عنصر إطفاء إلى مكان الحادث في شرق هوليوود، حيث كان ثلاثة أشخاص في حالة حرجة، وستة إصاباتهم بالغة، وفقاً للمصدر ذاته. ولم يوضح المصدر سبب الحادث. من جانبها نقلت شبكة «إي بي سي نيوز» عن الشرطة قولها، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق فقد وعيه وصدم حشداً.

وقال الكابتن آدم فان جيربن، مسؤول المعلومات العامة بإدارة الإطفاء بمدينة لوس أنجلوس، لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية، إن صفاً من الأشخاص كانوا ينتظرون في الرصيف، عندما صدمتهم مركبة، اصطدمت أيضاً بسيارة متنقلة تبيع الوجبات المكسيكية، وحامل ملابس، ولم يكن من الممكن التأكد من هذه المعلومات على الفور.

وتقع المنطقة التي وقع فيها الحادث على مقربة من أماكن مزدحمة مثل بوليفارد صن سيت، وووك أوف فايم، الرصيف الذي تم تزيين أرضيته بنجوم تحمل أسماء شخصيات سينمائية.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصة «إكس» إغلاق الطرق، ونقل المصابين في سيارات إسعاف، ولم تقدم السلطات أي تفاصيل بعد عن سبب الواقعة أو هوية السائق. ووفق شبكة ‭‭‭»‬‬‬سي.إن.إن‭‭‭«‬‬‬ فإن موقع الدهس قريب من قاعة حفلات موسيقية. وقالت إدارة الإطفاء، إن الواقعة حدثت قبيل الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات صادمة من الموقع عدداً من الأشخاص ممددين على الطريق بالقرب من سيارة رمادية محطمة صعدت إلى الرصيف خارج مكان ترفيهي شهير يعرف باسم ذا فيرمونت.