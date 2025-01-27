ترامب يعاقب كولومبيا لرفضها استقبال المهاجرين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه سيفرض عقوبات واسعة النطاق ورسوماً جمركية بنسبة 25 % على جميع سلع كولومبيا بسبب رفضها استقبال طائرتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم، وسيرفعها إلى 50 % خلال أسبوع. وقال إنه سيفرض أيضاً حظراً على استقبال الكولومبيين وسيلغي تأشيرات المسؤولين الكولومبيين.

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أعلن أنه لن يسمح لتلك الطائرات بالهبوط في البلاد، وأنه لا يمكن معاملة المهاجرين كمجرمين، مضيفاً أن واشنطن يجب أن تضع بروتوكولاً يعامل المهاجرين بكرامة.

وتضاف تعليقات بيترو إلى موجة السخط المتزايدة في أمريكا اللاتينية بشأن خطط ترامب للترحيل الجماعي. وقالت البرازيل السبت إنها ستطالب واشنطن بتفسيرات بشأن المعاملة المهينة للبرازيليين على متن رحلة ترحيل، بينما رفضت المكسيك أيضاً هبوط مثل هذه الرحلة في البلاد.