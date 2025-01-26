سناتوران جمهوريان يحضّان ترامب على إعادة النظر حول قرار الحماية الأمنية

حضّ عضوان جمهوريان مخضرمان في الكونغرس الأمريكي الأحد الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في قراره إلغاء الحماية الأمنية المخصّصة للعديد من كبار مسؤولي إدارته السابقة، وبعضهم من أشد منتقدي سياساته.

ويدافع ترامب عن قرار إلغاء الحماية الأمنية، وقال الجمعة إنها ليست امتيازات يمكن الاستفادة منها مدى الحياة.

لكن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون والسناتور المخضرم ليندسي غراهام، حضّا الرئيس على إعادة النظر بقراره.

وقال كوتون في تصريح لشبكة فوكس نيوز "أشجع الرئيس على إعادة النظر بقراره ".

وعندما سأل مراسل ترامب عمّا إذا قد يشعر بأي مسؤولية في حال حدث مكروه لفاوتشي أو بولتون، أجاب الرئيس بـ"كلا".

وقال ترامب "لقد كسبوا جميعا الكثير من المال"، مضيفا "يمكنهم أن يوظفوا فريقهم الخاص للحماية الأمنية".

وأصبح بولتون أحد أشد منتقدي ترامب في العلن منذ مغادرته البيت الأبيض، فيما درس بومبيو لفترة وجيزة خيار الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، ما أثار حفيظة قطب العقارات السابق.

أما فاوتشي البالغ 84 عاما فأصبح شخصية مكروهة بالنسبة لكثر من اليمينيين.

وقال فاوتشي في تصريح لصحيفة بوليتيكو الرقمية الأسبوع الماضي إن تهديدات المتطرفين "تخلق ضائقة لا تقاس ولا تطاق لي ولعائلتي".