كولومبيا: لن نستقبل طائرات تقل مهاجرين من أمريكا

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في منشور على موقع إكس اليوم الأحد إنه لن يسمح للطائرات القادمة من الولايات المتحدة والتي تحمل مهاجرين في رحلات ترحيل بالهبوط في البلاد.

ولم يرد مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية على الفور على طلبات التعليق.

وقال الرئيس الكولومبي "لا يمكن للولايات المتحدة أن تعامل المهاجرين الكولومبيين كمجرمين"، مضيفا أن الحكومة في واشنطن يجب أن تضع بروتوكولا "يعامل المهاجرين بكرامة".

وتضيف تعليقات بيترو إلى موجة السخط المتزايدة في أمريكا اللاتينية بشأن عمليات الترحيل الجماعي المخطط لها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في وقت متأخر أمس السبت إنها ستطالب الحكومة الأمريكية بتفسيرات بشأن "المعاملة المهينة" للبرازيليين على متن رحلة ترحيل، بينما رفضت المكسيك يوم الجمعة أيضا هبوط مثل هذه الرحلة في البلاد.