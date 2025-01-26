ترامب يحتفل في لاس فيغاس بأسبوعه الأول في البيت الأبيض

احتفل دونالد ترامب في أحد كازينوهات لاس فيغاس أمس السبت بأول النجاحات التي حققها في أسبوع حافل بدأ خلاله في وضع بصمته على السياسة والمجتمع الأمريكي.

فقد حقق الرئيس الجديد انتصارا حاسما بفارق ضئيل عبر تثبيت مجلس الشيوخ لوزير دفاعه بيت هيغسيث مساء الجمعة. وهو اختيار كان محل خلاف حتى داخل معسكر ترامب، بحيث صوّت ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ ضد هيغسيث، ما اضطر نائب الرئيس جاي دي فانس إلى التدخل شخصيا للإدلاء بصوته الحاسم لمصلحة هيغسيث.

وترامب غائب عن واشنطن منذ الجمعة. فقد زار في البداية ولايتي كارولاينا الشمالية المنكوبة التي ضربها إعصار شديد في نهاية سبتمبر وكاليفورنيا التي تشهد أيضا حرائق مستمرة ومدمرة.

اما محطة ترامب في لاس فيغاس في ولاية نيفادا (غرب) فقد شكلت احتفالا في حد ذاتها. فقد أعرب عن ارتياحه "لعودته إلى هذه المدينة الجميلة للاحتفال بأسبوعه الأول التاريخي في البيت الأبيض".

وقال "أنا هنا لأقول لكم شكرا"، مذكرا بأنه أول مرشح جمهوري للرئاسة منذ 20 عاما يفوز بولاية نيفادا.

وكرر ترامب تعهده بإعفاء الإكراميات من الضرائب الفدرالية، وهو ما يحظى بشعبية خاصة في مدينة تركز على صناعة الفنادق. وأكد وسط تصفيق الحاضرين قائلا "ستكون إكرامياتكم 100% لكم".

وقال الرئيس الجمهوري إنه "فخور جدا" بـ"العفو عن مئات السجناء السياسيين المضطهدين" في اليوم الأول من ولايته الجديدة الاثنين، واصفا إياهم مجددا بأنهم كانوا "رهائن".