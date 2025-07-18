قتلى في "حادث مروع" بمركز تدريب للشرطة الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص في "حادث" داخل مركز تدريب للشرطة الأميركية في لوس أنجليس، وفق ما أفادت الحكومة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.

وكتبت وزيرة العدل بام بوندي على منصة اكس "يبدو أن حادثا رهيبا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب"، لافتة إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".

وذكرت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي على حسابها في منصة "إكس": "يبدو أن حادثا مروعا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب".

ولفتت إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن المنشأة، وهي أكاديمية يوغين بيسكايلوز للتدريب، تقع على بُعد حوالي 8 كيلومترات شرق مبنى بلدية لوس أنجلوس.