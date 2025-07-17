بيانات 79 مليون مسجل فى "ميديكيد" بحوزة سلطة ترحيل المهاجرين الأمريكية

من المقرر أن يحصل مسؤولو إنفاذ القانون في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بموجب اتفاق اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس، على حق الوصول إلى البيانات الشخصية لنحو 79 مليون مستفيد من برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد"، بما في ذلك عناوين سكنهم وانتماءاتهم العرقية، بغرض تعقب المهاجرين الذين يشتبه في إقامتهم بشكل غير قانوني داخل الولايات المتحدة.

ووفقا للاتفاق الموقع بين مراكز خدمات الرعاية الطبية ميديكير وميديكيد ووزارة الأمن الداخلي، والذي لم يُعلن عنه رسميا، فإن هذه المعلومات سوف تتيح لمسؤولي إدارة الهجرة والجمارك إمكانية تحديد "أماكن وجود الأجانب" في أنحاء البلاد.

ويشكل هذا الإفصاح الاستثنائي عن مثل هذه البيانات الصحية الشخصية التي تخص ملايين الأشخاص لصالح سلطات الترحيل أحدث تصعيد في حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة، والتي كثيرا ما اقتربت من تجاوز حدود القانون في سعيها لاعتقال 3 آلاف شخص يوميا. وشكك أعضاء في الكونجرس وبعض مسؤولي مراكز خدمات الرعاية الصحية ميديكير وميديكيد في قانونية منح مسؤولي الترحيل حق الوصول إلى بيانات المستفيدين من برنامج ميديكيد في بعض الولايات. - هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.