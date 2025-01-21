ترامب يقيل أول إمرأة تقود جهازاً عسكرياً أمريكياً

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأدميرال ليندا فايغن، أول امرأة تقود أحد الأجهزة العسكرية الأمريكية الست، من منصب قائدة خفر السواحل.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بنجامين هوفمان في رسالة "الثلاثاء" إلى خفر السواحل "كان لها مسيرة طويلة ومتميزة، وأشكرها على خدمتها".

لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على هذا الجهاز كان أكثر انتقادا، مؤكدا أنه تم إقالتها "بسبب افتقارها إلى حس قيادي وإخفاقاتها على الصعيد العملاتي، وعجزها عن تعزيز الأهداف الاستراتيجية لخفر السواحل الأمريكيين".

وقال المسؤول شرط عدم الكشف عن هويته إن الأدميرال فشلت في معالجة تهديدات تتعلق بأمن الحدود، وأساءت إدارة عمليات الشراء، بما في ذلك المروحيات، و"ركزت بشكل مفرط" على برامج التنوع والمساواة والإدماج.

وأشار إلى "تآكل الثقة" في خفر السواحل بسبب تعامله مع تحقيق في مزاعم وقوع اعتداء جنسي.

وأضاف "الفشل في معالجة القضايا النظامية التي كشف عنها هذا التحقيق بشكل مناسب قد أكد على ثقافة قيادة غير راغبة في ضمان المساءلة والشفافية".

وقادت فايغن خفر السواحل منذ العام 2022، وشغلت في السابق مناصب بما في ذلك نائب القائد.

ووفقا لنسخة أرشيفية من سيرتها الذاتية، والتي لم تعد متاحة على موقع خفر السواحل الإلكتروني، فقد "خدمت في جميع القارات السبع، من ثلوج جزيرة روس، وأنتاركتيكا إلى قلب إفريقيا، ومن طوكيو إلى جنيف، وفي العديد من الموانئ".

