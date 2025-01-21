بعد العفو الشامل.. بدء إطلاق سراح أنصار ترامب الذين اقتحموا الكابيتول

بدأ أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات مغادرة السجن اليوم الثلاثاء، بعد أن أصدر الرئيس عفوا شاملا يشكل دلالة على أنه ينوي استخدام سلطته التنفيذية بشكل مشاكس.

وأثار عفو الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عن 1500 متهم أمس الاثنين فور تنصيبه غضب النواب الذين تعرضوا للخطر في هجوم السادس من يناير 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.

وتم إطلاق سراح ستيوارت رودس، زعيم جماعة "حراس القسم" سابقا الذي حصل على تخفيف لحكم السجن الصادر بحقه لمدة 18 عاما، بعد منتصف الليل في كمبرلاند بولاية ماريلاند.

ولم يدخل رودس مبنى الكابيتول في السادس من يناير كانون الثاني لكنه أدين بالتخطيط لاستخدام القوة ضد الكونجرس لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات في ذلك الوقت. كما اتُهم بالمساعدة في تخزين أسلحة نارية في فندق بولاية فرجينيا القريبة لتسهيل نقلها عبر النهر إلى واشنطن.

وقال زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "دونالد ترامب يبشر بعصر ذهبي للأشخاص الذين يخالفون القانون ويحاولون الإطاحة بالحكومة".

وكان العفو الذي أصدره ترامب مجرد واحد من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها بعد مراسم تنصيبه.