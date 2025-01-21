ترامب يوقع أمراً لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية.

وادعى ترامب في نص الأمر التنفيذي أن هذا المسطح المائي "كان منذ فترة طويلة من الأصول الأساسية لأمتنا التي كانت مزدهرة في الماضي، وقد ظل جزءا لا يتجزأ من أمريكا."

وجاء في الأمر: "كان الخليج شريانا حيويا للتجارة المبكرة لأمريكا والتجارة العالمية."

كان ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي في 7 يناير في منتجع مار-أ-لاجو في بالم بيتش بفلوريدا، عن خطته لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، مضيفا أن "المكسيك يجب أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا."

وفي ردها على اقتراح ترامب، قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو في مؤتمر صحفي في 8 يناير/كانون الثاني: "من الواضح أن خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة... لكن لماذا لا نسمي هذه "أمريكا المكسيكية؟".