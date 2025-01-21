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العالم

ملك بريطانيا يبعث برسالة تهنئة شخصية لترامب

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وكالات

أرسل ملك بريطانيا تشارلز رسالة تهنئة شخصية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، معبرا عن العلاقة الخاصة المستمرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حسبما ذكر قصر باكنجهام.

وتم تسليم كلمات تشارلز الخاصة المكتوبة بمناسبة أداء ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويُفهم أن جميع الخيارات ما زالت ممكنة بشأن الزيارة الرسمية المرتقبة لترامب إلى المملكة المتحدة وزيارة تشارلز إلى الولايات المتحدة، لكن لا توجد خطط حاليا في الجدول الزمني.