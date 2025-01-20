ترامب: عصر الولايات المتحدة الذهبي يبدأ الآن

أكد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب "الاثنين" خلال خطاب القسم أن "عصر الولايات المتحدة الذهبي بدأ الآن".

وقال "من اليوم فصاعدا، ستزدهر بلادنا وستُحترم في كل أرجاء العالم"، معتبرا أن "مرحلة أفول الولايات المتحدة انتهت".

واوضح أن الحكومة تواجه أزمة ثقة ويتعين أن نكون صادقين بشأن التحديات، وسنفرض رسوماً وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا

وأضاف، سنعيد بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وسنصدر الطاقة الأمريكية إلى كل العالم.

وأشار إلى أنه سيطرد ملايين المجرمين الأجانب ونتبع سياسة "ابقوا في المكسيك" وسيرسل قوات مسلحة إلى الحدود الجنوبية للبلاد.

وشدد ترامب على ضرورة التمسك بقيم المحافظين المجتمعية وقال: "هناك جنسان فقط ذكور وإناث ولا وجود لجنس ثالث".

وفيما يخص الموظفين المفصولين بسبب ازمة لقاحات كوفيد، وعد الرئيس الأمريكي بإعادتهم إلى وظائفهم مجدداً.

كما قرر ترامب مواصلة الجدل بشأن قناة بنما، وقال: "سنستعيد قناة بنما وسنغيّر اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا".

كما تعهد ترامب باستكمال مشاريع الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء، وقال: "سنرسل رواداً في مهمات لاستكشاف المريخ والفضاء".