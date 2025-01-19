أمريكا.. تصريح جديد حول استمرار امتلاك الصين لتطبيق تيك توك

قال مايك والتس مستشار الأمن القومي بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الرئيس الجديد لن يستبعد استمرار ملكية الصين لتطبيق تيك توك إذا اتخذت خطوات لضمان حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين وتخزينها في الولايات المتحدة.

وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة، حيث يستخدمه نحو 170 مليون شخص، في وقت سابق اليوم الأحد بعد سريان قانون يحظر استمرار تشغيل التطبيق لمخاوف من إساءة استخدام المسؤولين الصينيين بيانات الأمريكيين.

وقال والتس في تصريح لشبكة سي.إن.إن الإخبارية إن الرئيس المنتخب يعمل على "إنقاذ تيك توك" ولا يستبعد استمرار الملكية الصينية إلى جانب "وسائل الحماية للتأكد من حماية البيانات هنا على الأراضي الأمريكية".

وقال ترامب في تعليقات منفصلة أمس السبت إنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه غدا الاثنين، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق الذي لم يعد متوفرا على متاجر أبل وجوجل على الإنترنت.

وتحدث والتس أيضا إلى شبكة (سي.بي.إس) نيوز اليوم الأحد وقال إن ترامب يحتاج إلى وقت لحل القضايا المتعلقة بتيك توك مضيفا أن هناك حاجة إلى تمديد عمل التطبيق لتقييم المشترين المقترحين.

لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري مايك جونسون أرسل إشارات متناقضة قائلا إنه يعتقد بأن ترامب سيدفع شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، لبيع التطبيق.

وقال جونسون "الطريقة التي نقرأ بها ذلك هي أنه سيحاول فرض عملية بيع حقيقية وتغيير الملكية...لا يشعر أعضاء الكونجرس بالقلق من المنصة، وإنما من الحزب الشيوعي الصيني".