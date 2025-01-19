ترامب يعد بتوقيع عدد "قياسي" من المراسيمالرئاسية فور أدائه اليمين

وعد دونالد ترامب السبت بأنه سيوقع عددا"قياسيا" من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية الاثنين فيواشنطن.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة إن بي سي نيوز، قال ترامبالذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إنه لا يملك رقما دقيقا فيذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا "قياسيا" من المراسيم اعتبارا من بعد ظهرالاثنين.

وعندما سألته صحافية في شبكة إن بي سي نيوز "أكثرمن مئة؟"، أجاب الرئيس الجمهوري "في هذه الحدود على الاقل". وهوكان تعهد خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه بالتراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.

وكان سبق لترامب أن قال في أحد تجمعاته الانتخابية إنه"بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا".

وأكد ترامب السبت أن طرد المهاجرين غير الشرعيين - الذينيبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة - "سيبدأ سريعا جدا".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول في أي مدن، لأن الأمورتتغير"، وذلك بعد أن تحدث مسؤول في إدارته المستقبلية عن مدينة شيكاغو ذاتالغالبية الديموقراطية.

قال توم هومان، المدير السابق لوكالة الهجرة ومراقبةالحدود والذي سيكون مسؤولا عن حماية الحدود، على قناة فوكس نيوز "ستكون هناكإجراءات في كل أنحاء البلاد. شيكاغو ليست سوى مكان من بين أماكن أخرى".

كما أعلن ترامب الجمعة أنه قرر عدم إقامة مراسم تنصيبهخارج مبنى الكابيتول كما تقتضي التقاليد، بسبب البرد القطبي الذي سيجتاح عاصمةالبلاد الاثنين. وستُقام مراسم أداء اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول، للمرةالأولى منذ 40 عاما.

وبرر ترامب ذلك قائلا "أعتقد أننا اتخذنا القرارالصحيح. الطقس المتوقع يبدو سيئا جيدا وباردا وأعتقد أن ذلك كان سيشكل خطرا علىكثير من الناس".