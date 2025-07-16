مشروع قانون أمريكي لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

من المقرر أن يقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز، مشروع قانون أمريكياً يصنف جماعة «الإخوان» رسمياً منظمة إرهابية، وفقاً لنسخة من المشروع حصلت عليها صحيفة واشنطن «فري بيكون».

ويحمل التشريع عنوان قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ«استراتيجية حديثة ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلاً من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة».

ووفقاً لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوماً من إقرار القانون.

ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.

وقالت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان تدعم حماس وجماعات أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

كما أكدت مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ألكسندريا باولوزي، أن الولايات المتحدة يجب أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة من يروجون الإرهاب والتطرف.