فايننشيال تايمز: ترامب شجع زيلنسكي على قصف موسكو بأسلحة أمريكية

ذكرت فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء نقلاً عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجع أوكرانيا من خلف الكواليس على تكثيف الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية، لدرجة أنه سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما إذا كان بإمكان بلاده ضرب موسكو إذا أمدتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المحادثة بين ترامب وزيلينسكي إن الرئيس الأمريكي سأل نظيره الأوكراني عما إذا كان بإمكان أوكرانيا إصابة أهداف عسكرية في عمق روسيا إذا زودتها واشنطن بأسلحة قادرة على ذلك.

من جهة أخرى قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، خطيرة ويتعين تحليلها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلق على مقترحات ترامب إذا رأى ضرورة لذلك.

وقالت الرئاسة الروسية الثلاثاء إنها تحتاج إلى وقت للرد على المهلة "الخطرة" التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموسكو لإنها الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات إضافية، لكنها أعلنت استعدادها لمحاثات جديدة مع كييف.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن "تصريحات الرئيس ترامب خطرة جداً، نحن بالتأكيد بحاجة إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن".

وأضاف أن موسكو "تنتظر مقترحات من الجانب الأوكراني بشأن توقيت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة"، مؤكدا "نحن على أهبة الاستعداد".

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو مستعدة للتفاوض لكنها ترفض الإنذارات النهائية.