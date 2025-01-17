مرشحة ترامب لوزارة الأمن الداخلي: الحدود تشكل التهديد الأول

قالت كريستي نويم، المرشحة لتولي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الجمعة، إن نقاط الضعف على الحدود الجنوبية تشكل "التهديد الأول" للبلاد، وذلك أثناء عرض رؤيتها للوزارة التي ستشرف على حملة الهجرة التي وعد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وستكون مسؤولة بشكل عام عن الجمارك وحماية الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهي وكالات على خط المواجهة في الجهود الأميركية للتعامل مع ارتفاع أعداد المهاجرين غير المسجلين في السنوات الأخيرة.

كما ستقود حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية الأمن السيبراني والإرهاب وإدارة الطوارئ الفدرالية، وهي قضية ساخنة أخرى في أعقاب إعصارين مدمرين العام الماضي وحرائق الغابات المستمرة في لوس أنجليس.

وتصدرت نويم البالغة 53 عاما عناوين الأخبار هذا العام بعد تفاخرها بقتل كلبتها لأنها كانت غير قابلة للترويض، وفق تعبيرها. وقوّض ذلك التصريح مساعيها للترشح مع دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس.

وأكدت نويم في مستهل كلمتها أن الحدود الجنوبية ستكون على رأس الأولويات، مؤكدة "حق أميركا ومسؤوليتها في تأمين حدودنا ضد أولئك الذين قد يلحقون بنا الأذى"، مع التأكيد أن النظام يجب أن يكون عادلا وقانونيا.

وفي سياق اعلانها التركيز على هذه القضايا، سُئلت عن الإرهاب المحلي لكنها عادت إلى الحديث عن الحدود.

وقالت "هذا مصدر قلق بالغ لبلدنا، اذ نتفق جميعا على أن التهديد الأول لأمننا الداخلي هو الحدود الجنوبية".

وشكلت الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية في الانتخابات التي جرت في نوفمبر، ويبدو أن وعود ترامب بإغلاق الحدود وتنفيذ أكبر برنامج ترحيل في تاريخ البلاد لاقت صدى في صناديق الاقتراع.