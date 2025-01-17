كسر التقاليد.. نائب الرئيس الصيني يحضر حفل تنصيب ترامب

أعلنت بكين، اليوم الجمعة، أن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.ويؤدي الرئيس الأمريكي الجديد اليمين الدستورية يوم الاثنين في واشنطن. وكان فريقه الانتقالي قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أن ترامب كسر التقاليد بدعوته الرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة آخرين لحضور الحفل.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن هان سيحضر الحفل بصفته "الممثل الخاص" للرئيس شي.وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إلى أن "الصين تتبع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين" في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحسين الحوار والتواصل".كما أكد أن بكين تسعى إلى "الاستمرار في إقامة علاقات مستقرة وصحية ودائمة بين الصين والولايات المتحدة، وإيجاد الطريق الصحيح لتوافق البلدين".

جدير بالذكر أن ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، انخرط في حرب تجارية حادة مع الصين، حيث فرض رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومؤخراً، هدد بإجراءات أشد، متهماً بكين بممارسات تجارية غير عادلة، ومساهمة في أزمة الفنتانيل المدمرة في الولايات المتحدة.