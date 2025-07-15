ترامب يهدد روسيا بمزيد من العقوبات والسلاح لأوكرانيا

وذلك في تحوّل كبير في سياسته، بسبب ما وصفها بـ«خيبة الأمل» من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما ردت موسكو بأن الشحنات من الولايات المتحدة لم تتوقف أصلاً.
وقال روته إن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من الأسلحة ضد روسيا، بموجب اتفاق جديد بين «الناتو» والولايات المتحدة. وقال لصحافيين، خلال اجتماعه مع ترامب «يعني ذلك أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضاً».
الشحنات مستمرة
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، رداً على سؤال بشأن تصريحات ترامب «يبدو الآن أن أوروبا ستدفع تكلفة هذه الإمدادات، سيتم دفع ثمن البعض، ولن يتم دفع ثمن البعض الآخر». وأضاف «تبقى الحقيقة المتمثلة في أن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا، كان متواصلاً، وسيظل مستمراً».
وقال بيسكوف إن من الواضح أن كييف ليست في عجلة من أمرها بشأن الجولة الثالثة من محادثات السلام، مضيفاً أن روسيا مستعدة لهذه الجولة، وتنتظر الوضوح بشأن التوقيت من أوكرانيا.
تفقد القوات
وتعد بوكروفسك، التي تشير إليها روسيا باسم كراسنارميسك، الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، إحدى النقاط المحورية في العمليات العسكرية الروسية، التي تهدف إلى فرض السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل.
وقالت الوزارة إن قادة الوحدات الروسية هناك، أطلعوا غيراسيموف على تطورات المعركة. ونشرت الوزارة مقطع فيديو على قناتها على تيليغرام، يظهر غيراسيموف وهو على متن طائرة هليكوبتر عسكرية.