رقم صادم.. تعرف إلى الخسائر الكلية لحرائق لوس أنجلوس

رفعت تقديرات جديدة حجم الخسائر المتوقعة الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى رقم صادم وفق آلية قياس شاملة تتجاوز الخسائر المباشرة لتكاليف المنازل والتأمين.

وعرضت شركة بيانات الطقس AccuWeather رقمًا يتراوح بين 250 مليار دولار و275 مليار دولار، على الرغم من أن تقرير جولدمان ساكس قال إنه وجد التقدير مرتفعًا.

وقالت إنها أخذت في الاعتبار العديد من العوامل بما في ذلك التأثيرات الصحية طويلة الأجل وكذلك الخسائر قصيرة الأجل في قيمة الشركات العامة المعرضة للكارثة.

وستؤثر الحرائق المندلعة على صحة السكان والصناعات المحلية والميزانيات العامة وتكلفة الإسكان لسنوات قادمة. فبعد عقود من الأضرار المتزايدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تغذيها التغيرات المناخية، جمع الباحثون العديد من مجموعات البيانات المليئة بالبؤس والتي تتبع التداعيات الاقتصادية على مدى أسابيع وأشهر وسنوات.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز، من المؤكد أن الحرائق التي لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس من بين أغلى الحرائق في أمريكا، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالتكلفة النهائية. إن حريق لوس أنجلوس أشبه بعاصفة تضرب مدينة ساحلية كبرى، مثل هيوستن أو نيو أورليانز، مما يتسبب في اضطراب كبير لملايين الأشخاص والشركات.

قال أمير جينا، الأستاذ المساعد في كلية هاريس للسياسة العامة بجامعة شيكاغو، والذي درس التأثير الاقتصادي لتغير المناخ: "يبدو الأمر أشبه بالوضع الإنساني الناجم عن فيضان أو إعصار أكثر من حريق غابات يراقبه الناس في التلال".