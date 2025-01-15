حرائق لوس أنجلوس.. كم تدفع شركات التأمين لأصحاب المنازل؟

ارتفعت التقديرات الأولية للخسائر المؤمن عليها جراء حرائق لوس أنجلوس، حيث وصلت الآن إلى 30 مليار دولار بعد يومين من تقديرات 20 مليار دولار.

لكن التأمين لن يجعل جميع أصحاب المنازل معفيين من تحمل أجزاء كبيرة من التكاليف، ولا يدفع التكلفة الكاملة لإعادة البناء. لقد ألغت شركات التأمين والمعنية بالتعويضات شروطاً مدروسة في المناطق المتضررة في السنوات الأخيرة، وحددت شركة التأمين المدعومة من الحكومة الأمريكية الحد الأقصى للتغطية عند 3 ملايين دولار لكل عقار سكني، لكن من النادر أن تصل التعويضات للحد الأقصى.

ثم هناك الضرر الذي لحق بالمساحات التجارية. على الرغم من أن بعض أصحاب العقارات تمكنوا من حماية مركز تسوق خارجي بصهاريج مياه مستأجرة من القطاع الخاص، إلا أن العديد من الشركات الأخرى دمرت.

في المقابل، قد تكون هذه الأحياء في لوس أنجلوس أكثر قدرة على التعافي من غيرها التي ضربتها حرائق الغابات في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، يبلغ متوسط ​​الدخل السنوي للأسرة قرب الحرائق أكثر من 200 ألف دولار، مقارنة بحوالي 80 ألف دولار على المستوى الوطني؛ وفي ألتادينا، يبلغ 134 ألف دولار.

المكون الأكثر وضوحًا للضرر هو عدد المنازل المتضررة أو المدمرة، والتي يبلغ عددها حاليًا حوالي 12 ألفاً. وهذا أقل من 18 ألفاً التي دمرها حريق كامب في شمال كاليفورنيا في عام 2018، ولكن هذا نوع مختلف من المنازل حيث تقدر شركة "زيلو" متوسط ​​المنزل في منطقة الحرائق الحالية بنحو 3.4 مليون دولار.