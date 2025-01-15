ترامب العائد.. كم من وعوده ممكن التحقيق؟

تعهدّ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، باتخاذ قرارات جذرية عند عودته إلى البيت الأبيض في مجالات شتى، من الهجرة إلى المناخ والتجارة الدولية مروراً بأوكرانيا. وأكّد الملياردير الجمهوري خلال حملته «حالما أحلف اليمين، سأطلق أكبر حملة طرد في تاريخ الولايات المتحدة». وينوي ترامب منذ اليوم الأول لعهدته الرئاسية أن يضع حداً لحق الأرض الذي يعتبره «سخيفاً»، لأنه يتيح للمولود في الولايات المتحدة الحصول على الجنسية الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 11 مليون شخص يقيمون في الولايات المتحدة من دون التصريحات اللازمة.

وبغية تطبيق الخطّة، ينوي ترامب إعلان حالة الطوارئ والاستعانة بالجيش.

ويجوز لرئيس الولايات المتحدة أن يطبّق بعض القرارات بسرعة عبر إصدار مراسيم. ويتوقّع خبراء أن يلغي تطبيقاً يستخدمه طالبو اللجوء أو برنامجاً موجّهاً خصيصاً إلى المهاجرين الآتين من هايتي وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا.

لكنّ لصلاحياته حدوداً، فحقّ الأرض مضمون في الدستور وكلّ برنامج طرد قد يكون عرضة للطعن في المحاكم أو يواجه برفض البلدان المعنية التعاون معه واستقبال مواطنيها.

تعريفات جمركية

وأعلن ترامب: «في 20 يناير، سأوقّع، في جملة المراسيم الأولى الكثيرة، كلّ المستندات اللازمة لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على كلّ المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا».

فهل التهديد بحرب تجارية مع البلدين المجاورين، اللذين يربطهما بالولايات المتحدة اتفاق تجارة حرّة، واقعي أم إنه مجرّد تهويل قبل خوض مفاوضات، كما حال الاستفزازات المتكرّرة بشأن احتمال ضمّ كندا إلى الولايات المتحدة؟

ويبرّر ترامب مشروعه هذا بدخول المخدّرات والمهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.

ومن البلدان الأخرى التي هي في مرصاد ترامب، الصين، أبرز منافسي الولايات المتحدة، التي هدّدها الرئيس المنتخب بزيادة جمركية نسبتها 10 % تضاف إلى تلك التي فرضها على بعض المنتجات خلال ولايته الأولى.

وأعرب ترامب أيضاً عن نيته إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أشار في بادئ الأمر إلى قدرته على وضع حدّ للصراع «في خلال 24 ساعة» قبل أن يتطرّق مؤخراً إلى مهلة ستة أشهر.

تغير المناخ

ولا يخفي ترامب، المعروف بتشكيكه بدور الإنسان في تغيّر المناخ، رغبته في تعزيز استخراج مصادر الطاقة الأحفورية منذ اليوم الأول لولايته الرئاسية الجديدة. وهو أكّد أنه سيلغي «فوراً» قراراً صدر مؤخراً عن بايدن يحظر بموجبه التنقيب عن الهيدروكربونات في عرض البحر على نطاق واسع. لكن ليس من المؤكّد أن يتسنى له ذلك من دون أن يضطر للمرور بالكونغرس.

وينوي ترامب، فور عودته إلى البيت الأبيض، إلغاء ما يعتبره «واجب» شراء مركبات كهربائية. وما من «واجب» من هذا القبيل في الولايات المتحدة، لكن الرئيس الجمهوري قد يوجّه اللوائح التنظيمية في اتجاه لا يشجّع كثيراً على اقتناء مركبات كهربائية.