غرينلاند تفاجئ ترامب بقبول الانضمام للولايات المتحدة

أظهر استفتاء لسكان جزيرة غرينلاند التي تتبع الدنمارك مفاجأة سارة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أبدى رغبته بشرائها أو حتى التدخل عسكرياً لضمها وأثار عاصفة من ردود الفعل الدولية، إذ أيد غالبية المشاركين فيه من سكان الجزيرة، الانضمام إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «باتريوت بولينغ»، الأحد، ونشره موقع «ذا هيل» فإن 57.3 % من المشاركين يوافقون على أن تصبح غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة، بينما عارض 37.4 % عملية الانضمام المحتمل، و5.3 % لم يقرروا بعد. يذكر أن غرينلاند التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة فقط، تابعة للدنمارك لكنها تتمتع بحكم ذاتي. وتختزن ثروة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي.