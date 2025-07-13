القضاء الأمريكي يوقف اعتقالات المهاجرين في كاليفورنيا

أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، ومن بينها لوس أنجلوس.

كما أصدرت القاضية، مامي إي فريمبونج، أمراً منفصلاً يمنع الحكومة الاتحادية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس.

وأصدرت فريمبونج الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور.

وكتبت في الأمر أن هناك جبلاً من الأدلة تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الاتحادية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، في رسالة بالبريد إلكتروني، إن أي مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون استهدفت أفراداً بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماماً.

وأشارت ماكلولين، إلى أن عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة قبل إجراء الاعتقالات.

وأشاد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، بالحكم القضائي.

وقال نيوسوم في بيان: لقد سادت العدالة اليوم، يضع قرار المحكمة بشكل مؤقت حداً لمسؤولي الهجرة الاتحاديين الذين ينتهكون حقوق الأشخاص ويمارسون التنميط العنصري.

وانتقد إدارة ترامب بسبب النهج المتشدد تجاه الهجرة المبني على الفوضى والوحشية والخوف، على حد وصفه.

في الأثناء، توفي عامل مزرعة متأثراً بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأمريكية لمزرعة في كاليفورنيا نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير شرعي ومواجهات مع متظاهرين.

وقال اتحاد عمال المزارع على منصة إكس، إن العامل توفي متأثراً بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة.

ولم يحدد الاتحاد هوية العامل الذي قيل إنه سقط عن ارتفاع 10 أمتار خلال المداهمة.

ضبط مهاجرين

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن 200 مهاجر غير شرعي ألقي القبض عليهم خلال مداهمات لمزارع في كاربينتيريا وكاماريلو، إضافة إلى إنقاذ 10 أطفال من الاستغلال المحتمل والعمل القسري والاتجار بالبشر.

وردت شركة غلاس هاوس براندز المالكة للمزارع في بيان، بأنها لم تنتهك عن علم ممارسات التوظيف المعمول بها ولم تقم بتوظيف قاصرين على الإطلاق.

وأكدت الشركة أنها ستؤمن محامين للعمال المحتجزين.

وأضافت وزارة الأمن الداخلي، أن أكثر من 500 مثير شغب حاولوا تعطيل المداهمة.

ويواجه أربعة مواطنين أمريكيين اتهامات بالاعتداء على عناصر أمن أو مقاومتهم.

وتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ظهر بعضهم في لقطات فيديو وهم يلقون مقذوفات على سيارات إدارة الهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في منشور، إنه شاهد لقطات لبلطجية يرشقون سيارات آيس بالحجارة، ما تسبب في أضرار هائلة، مضيفاً: أنا أعطي تفويضاً كاملاً لآيس لحماية نفسها، تماماً كما تحمي الجمهور.

وأرسل الرئيس الجمهوري آلافاً من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس الشهر الماضي لقمع الاحتجاجات ضد حملات المداهمة، بحثاً عن مهاجرين غير شرعيين.