القضاء الأمريكي يوقف اعتقالات المهاجرين في كاليفورنيا

كما أصدرت القاضية، مامي إي فريمبونج، أمراً منفصلاً يمنع الحكومة الاتحادية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس.
وأصدرت فريمبونج الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور.
وكتبت في الأمر أن هناك جبلاً من الأدلة تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الاتحادية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها.
وأشارت ماكلولين، إلى أن عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة قبل إجراء الاعتقالات.
وقال نيوسوم في بيان: لقد سادت العدالة اليوم، يضع قرار المحكمة بشكل مؤقت حداً لمسؤولي الهجرة الاتحاديين الذين ينتهكون حقوق الأشخاص ويمارسون التنميط العنصري.
وانتقد إدارة ترامب بسبب النهج المتشدد تجاه الهجرة المبني على الفوضى والوحشية والخوف، على حد وصفه.
وقال اتحاد عمال المزارع على منصة إكس، إن العامل توفي متأثراً بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة.
ولم يحدد الاتحاد هوية العامل الذي قيل إنه سقط عن ارتفاع 10 أمتار خلال المداهمة.
ضبط مهاجرين
وأكدت الشركة أنها ستؤمن محامين للعمال المحتجزين.
ويواجه أربعة مواطنين أمريكيين اتهامات بالاعتداء على عناصر أمن أو مقاومتهم.
وتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ظهر بعضهم في لقطات فيديو وهم يلقون مقذوفات على سيارات إدارة الهجرة.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في منشور، إنه شاهد لقطات لبلطجية يرشقون سيارات آيس بالحجارة، ما تسبب في أضرار هائلة، مضيفاً: أنا أعطي تفويضاً كاملاً لآيس لحماية نفسها، تماماً كما تحمي الجمهور.
وأرسل الرئيس الجمهوري آلافاً من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس الشهر الماضي لقمع الاحتجاجات ضد حملات المداهمة، بحثاً عن مهاجرين غير شرعيين.