الأمم المتحدة تدين استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، لا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 من يوليو الجاري.

وأكد غوتيريش في بيان أن غرق السفينتين “ماجيك سيز” و“إيترنيتي سي”، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكّل تصعيداً خطيراً في هذا الممر المائي الحيوي.

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى فقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، داعياً الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود.

وصف غوتيريش هذه الهجمات بأنها غير مقبولة وتمثل تهديداً مباشراً لسلامة وأمن الطواقم البحرية، وانتهاكاً لحرية الملاحة، فضلاً عن ما قد تسببه من تداعيات بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة .

وأكد الأمين العام أهمية التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن.

وشدد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعمها لجهود التهدئة على نطاق أوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار انخراطها مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية بهدف التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.