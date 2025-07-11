ترامب يكشف عن اتفاق مع "الناتو" لتسليح أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته إن الولايات المتحدة بصدد بيع أسلحة لحلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا حتى يتمكنوا من تسليمها لأوكرانيا في وقت تسعى فيه جاهدة للتصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ.



وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية مساء "الخميس": "نحن بصدد إرسال أسلحة إلى الناتو، والناتو يدفع ثمن هذه الأسلحة بالكامل، بنسبة 100%. وما نقوم به هو أن الأسلحة يجرى إرسالها للناتو، ثم يقوم الناتو بتسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، والناتو هو من يدفع ثمنها."



وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم "الجمعة"، إن بعض الأسلحة الأمريكية التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة بالفعل لدى حلفاء الناتو في أوروبا.

وأضاف أن هذه الأسلحة يمكن نقلها إلى أوكرانيا، على أن تقوم الدول الأوروبية بشراء بدائل لها من الولايات المتحدة.







