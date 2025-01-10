حرائق لوس انجلوس تقتل 5 أشخاص وتلتهم مباني بالكامل

أعلنت السلطات في لوس أنجلوس أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حرائق غابات ضخمة اندلعت عند مشارف المدينة ولا تزال خارج السيطرة وتتمدد بسرعة، محذرة من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع التهامها مباني عديدة، فيما وجهت السلطات أوامر لسكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم، بينما ألغى الرئيس الأمريكي زيارة كانت مرتقبة لإيطاليا.

وكشفت مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس عن مقتل 5 أشخاص، وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع، وأحد الحرائق بلغ شدة غير متوقعة، وكان الأكثر تدميراً في تاريخ مدينة لوس أنجلوس الحديث، حيث حوّل المحلات التجارية والبنوك إلى أنقاض، ودمر كتلاً سكنية بالكامل.

فيما تحاول فرق الإطفاء مكافحة ثلاثة حرائق كبيرة خارجة عن السيطرة.

واندلع الحريق، مساء أول من أمس، في منطقة «هوليوود هيلز» الواقعة على بُعد بضع مئات من الأمتار فقط من جادة «هوليوود بوليفارد» الشهيرة. وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أجّجتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، وأرغمت أكثر من 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم. ودمر حريق كبير أحياء بأكملها، وحوَّل متاجر البقالة والبنوك إلى أنقاض في منطقة «باسيفيك باليساديس»، وهي منطقة تلال على طول الساحل تنتشر فيها منازل المشاهير.

يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كان مقرراً أن يقوم بها إلى إيطاليا من 9 حتى 12 يناير الجاري، وذلك بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق الهائلة المستعرة في محيط لوس أنجلوس.

وأعلن الرئيس بايدن أن منطقة الحرائق في كاليفورنيا منطقة منكوبة. ويجعل هذا القرار التمويل الفيدرالي متاحاً للمناطق المتضررة من الحرائق. وتشتعل حرائق هائلة في منطقة لوس أنجلوس، ما ملأ الهواء بسحابة كثيفة من الدخان والرماد، ودفع إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا. وتم إعلان حالة الطوارئ مع إصدار أوامر بإجلاء ما لا يقل عن 70 ألف شخص من المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت سابرينا سينج، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أن الوزارة سترسل 10 مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية للمساعدة في مكافحة الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا.

وأوضحت سينج أن الأمر لم يتم الانتهاء منه بعد، لكن المسؤولين يتوقعون أن تكون وحدة نشطة مزودة بمروحيات «سي هوك»، متمركزة في جنوب كاليفورنيا، يمكن تجهيزها لحمل المياه. وأضافت سينج أن الجيش مستعد لتوفير أربع وحدات إضافية من أنظمة مكافحة الحرائق الجوية المحمولة، ليتم تسليمها إلى الحرس الوطني في كاليفورنيا، ومن المرجح أن تأتي هذه الوحدات من وحدات أخرى تابعة للحرس الوطني في أنحاء البلاد.

وذكرت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، أن الفرق الجوية كانت تعمل على إخماد النيران. وحذرت من أنهم ما زالوا يواجهون «رياحاً غير منتظمة»، وإن لم تكن مثل مساء الثلاثاء، عندما اضطرت الطائرات إلى الهبوط وحدث الكثير من الدمار.

وفي باسادينا، قال رئيس جهاز الإطفاء، تشاد أوجستين، إن نظام ضخ المياه في المدينة كان مستنزفاً وتعرض لمزيد من الأضرار بسبب انقطاع التيار الكهربائي.