إجلاء 30 ألف شخص جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس

اندلع حريق غابات ضخم في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مما تسبب في تدمير منازل واختناقات مرورية، فيما أجلت السلطات 30 ألف شخص مع تصاعد أعمدة الدخان التي غطت معظم مناطق المدينة.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 1262 فدانا في المنطقة احترقت، بعدما حذروا من خطر جسيم لنشوب حرائق نتيجة ريح عاتية هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف ، فيما اتسعت رقعة الحريق سريعا مما زاد المخاوف من احتمال إجلاء مزيد من الأحياء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، قد أعلنت قبل نشوب الحريق، أعلى حالة تأهب من الحرائق في معظم أنحاء لوس أنجلوس من الثلاثاء إلى الخميس وتوقعت هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 80 إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وقال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، إن لوس أنجلوس بدأت في نقل موارد مكافحة الحرائق من شمال الولاية إلى جنوبها في وقت مبكر من يوم "السبت" الماضي نظرا للتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

من جهتها ذكرت كريستين كراولي، رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، أن أكثر من 25 ألف شخص في 10 آلاف منزل تعرضوا للخطر وهو ما يعادل تعداد سكان منطقة باسيفيك باليساديس تقريبا، وأن أكثر من خمسة في المائة من المنطقة التي تبلغ مساحتها 23431 فدانا تعرضت للحريق.