وصول جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى واشنطن

وصل جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الثلاثاء إلى مبنى الكابيتول في واشنطن حيث سيسجّى لحين حلول موعد جنازته الرسمية الخميس.

وكارتر الذي توفي في 29 ديسمبر عن مئة عام ترأّس الولايات المتحدة من 1977 ولغاية 1981، وقد صنع لنفسه، على المستوى الدولي، ولا سيّما بفضل جهود الوساطة التي قام بها بعد انتهاء ولايته الوحيدة، صورة رجل خير وسلام عادت عليه بجائزة نوبل للسلام في 2002.

وعند وفاته، انهالت التعازي من سائر أنحاء العالم.

والثلاثاء، نُقل جثمان الرئيس الأسبق جوا من مدينة أتلانتا في ولايته جورجيا (جنوب) إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة قرب العاصمة الفدرالية.

وتكريما لخدمته العسكرية على متن غواصات، نُقل جثمانه من القاعدة الجوية إلى النصب التذكاري للبحرية الأميركية حيث وضع على عربة تجرّها خيول في موكب جنائزي أوصله إلى مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس.

ولتسهيل مرور الموكب تمّ تنظيف جادة بنسلفانيا المؤدّية إلى مبنى الكابيتول من الثلوج التي تساقطت خلال عاصفة شتوية وتسبّبت إغلاق مكاتب فدرالية ومدارس.

بعدها، حمل جنود النعش ملفوفا بالعلم الأميركي إلى القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول حيث سيسجّى، محاطا بحرس الشرف، حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وسيكون كارتر الرئيس الأسبق الثالث عشر الذي يسجّى في مبنى الكابيتول.

وكان أبراهام لينكولن الذي اغتيل عام 1865 أول رئيس يسجّى في مقرّ السلطة التشريعية.

وستقام جنازة رسمية لكارتر الخميس في الكاتدرائية الوطنية، وهي كنيسة أسقفية في واشنطن استضافت جثامين الرؤساء السابقين دوايت أيزنهاور ورونالد ريغان وجيرالد فورد وجورج بوش الأب.

وسيلقي الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن كلمة تأبينية للرئيس الديموقراطي الأسبق.

ومن المتوقع أن يحضر الجنازة الرؤساء الأميركيون الأربعة السابقون الذين ما زالوا على قيد الحياة وهم بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب.

وأصدر بايدن مرسوما أعلن فيه الخميس يوم حداد وطني يتمّ خلاله أيضا إغلاق كل الإدارات الفدرالية.

وكالعادة في مثل هكذا مناسبات، أمر بايدن بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما، ممّا يعني أنّها ستظل منكسة في حفل تنصيب ترامب في 20 يناير، وهو أمر انتقده الرئيس الجمهوري المنتخب.

وكارتر هو أول رئيس سابق يتجاوز عمره 100 عام، وقد توفي في مسقط رأسه ببلدة بلينز في ولاية جورجيا.

وسيوارى الرئيس الأسبق الثرى إلى جانب زوجته الراحلة السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر.