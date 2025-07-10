روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "الخميس"، إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

واضاف روبيو للصحافيين على هامش اجتماع لدول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور "نحن متفائلون. أود أن أقول إننا نأمل في نهاية المطاف أن ينتقلوا إلى محادثات مباشرة". لكنه حذّر من أننا "شهدنا سابقا فشل المفاوضات في هذه المرحلة".

وقال "أعتقد أننا نقترب من تحقيق هدفنا، وربما نكون أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، ونحن متفائلون، لكننا ندرك أيضا أن التحديات لا تزال قائمة".

وأشار تحديدا إلى "رفض حماس نزع سلاحها، الأمر الذي من شأنه أن يُنهي النزاع على الفور" في حين أن إسرائيل، على قوله، "أبدت مرونة معينة".

وأعلنت حماس الخميس معارضتها لاتفاق هدنة يُبقي على وجود عسكري اسرائيلي في غزة مع موافقتها على الإفراج عن عشرة رهائن محتجزين في القطاع حيث أسفر القصف "الخميس" عن مقتل العشرات، وفق الدفاع المدني.

بعد 21 شهراً من الحرب، استمرت المفاوضات الصعبة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر، لليوم الخامس على التوالي في الدوحة.

