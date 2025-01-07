5 قتلى وبرد قارس جراء عاصفة شديدة تضرب الولايات المتحدة

ضربت عاصفة شديدة وسط وشرق الولايات المتحدة الاثنين ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص وإلغاء مئات الرحلات الجوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أحدث نشراتها إنها تتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، مع هبوب رياح عاتية بعد العاصفة الأولى هذا العام والتي انتقلت مساء الاثنين "بسرعة باتجاه الشرق فوق المحيط الأطلسي".

وتسببت العاصفة المصحوبة بالثلوج التي اتجهت من وسط البلاد إلى ولايات ديلاوير وميريلاند وفيرجينيا الساحلية، بالغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وحوادث سير.

وتأثر بها أكثر من 50 مليون شخص ولايزال نحو 300 ألف بدون كهرباء، معظمهم في فرجينيا، في حين تم إلغاء 2300 رحلة جوية وتأخير آلاف أخرى، وفق موقع "باور أوتدج" و"فلاي أوير".

وقضى خمسة أشخاص في حوادث مرتبطة بالطقس السيء في ولايتي ميزوري وكانساس (وسط)، بحسب السلطات المحلية.

وحذر آندي بيشير حاكم ولاية كنتاكي (شرق وسط) من أن "الطرق لا تزال خطرة" لا سيما بسبب الجليد، وحث السكان على عدم مغادرة منازلهم.

- غطاء من الثلوج -وغطت الثلوج شوارع واشنطن وحولت أرصفتها وحدائقها إلى ملاعب للأطفال والبالغين الذين تبادلوا رمي الكرات الثلجية.

وقالت نيكي وايت مرتدية حذاء التزلج لوكالة فرانس برس"أشعر بسعادة كبيرة. لقد نشأت وسط الثلج" معربة عن رغبتها بالاستفادة إلى أقصى حد من ذلك "لأن الثلج لم يعد يتساقط كثيرا" بسبب الاحتباس الحراري.

ويؤكد العلماء أن الظواهر المناخية القصوى أصبحت أكثر تواترا وخطورة نتيجة تغير المناخ الذي يسببه النشاط البشري.

على مسافة قريبة، ألغى المطاران الرئيسيان في العاصمة دَلس ورونالد ريغان، أكثر من 500 رحلة.

لكن سوء الأحوال الجوية في العاصمة لم يمنع أعضاء الكونغرس من المصادقة الاثنين على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، بعد أربع سنوات من الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الجمهوري.

- ثلوج في دالاس؟ -

وفي حين حذّرت هيئة الأرصاد الجوية طوال يوم الإثنين من خطورة التنقل على الطرقات المكسوة بالثلوج والجليد، نشرت قناة "ذي ويذر تشانل" المتخصصة في الأحوال الجوية مقاطع فيديو تظهر انزلاق مركبات على الطرقات الجليدية واصطدام مقطورات الجرارات بحواجز الطرقات في كانساس.

وقال بيشير الذي أعلن حالة الطوارئ في ولاية كنتاكي"تحولت الثلوج إلى جليد، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وزيادة خطورة الطرقات" مشيرا إلى أن "فرق سلامة النقل تعمل جاهدة على فتح الطرقات والسماح لطواقم المرافق العامة ورجال الطوارئ بالتنقل"

وحذا حذوه حكام ولايات ميزوري وفيرجينيا وميريلاند.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية في البلاد، قد تضرب عواصف رعدية مصحوبة بالبرد والأعاصير الولايات الجنوبية الشرقية.

كما توقعت سقوط الثلوج في تكساس التي نادرا ما تشهد هطولات غزيرة، وهبوب أعاصير.

أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على "إكس" حالة الطوارئ قبل هطول أمطار قد تؤدي إلى تساقط غزير للثلوج في دالاس.

وعلى الساحل الغربي، تثير الرياح العاتية قلق السلطات، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الرطوبة إلى اندلاع الحرائق وانتشارها.

ووضع رجال الإطفاء في كاليفورنيا عشرات الآليات وثماني مروحيات في حالة تأهب استعدادا لهذه الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة.