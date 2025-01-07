الكونغرس يصادق على فوز ترامب

صادق الكونغرس الأميركي الاثنين على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أربعة أعوام بالضبط على اقتحام مئات من أنصاره مبنى الكابيتول عقب خسارته أمام جو بايدن، ممهداً الطريق بذلك لعودة الجمهوري إلى البيت الأبيض وتنصيبه رسمياً بعد أسبوعين.

وأمضى الملياردير البالغ 78 سنة جزءاً طويلاً من الأعوام الماضية وهو يواجه ملاحقات قضائية على خلفية اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021، التي غذّتها مزاعمه بحصول عمليات تزوير وصولاً إلى حد "سرقة" الفوز منه وفق اندبندنت عربية.

إلا أن ترامب حقق عودة سياسية هي من الأبرز في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، وتغلّب في الخامس من نوفمبر 2024 على كامالا هاريس التي أعلنت بنفسها، بصفتها نائبة للرئيس الأميركي، المصادقة على فوز ترامب.

وقالت هاريس إثر جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ إن " ذلك "إعلان كافٍ" بأهلية ترامب ونائبه جي دي فانس لأداء اليمين الدستورية، والمقرر في الـ20 من يناير الجاري.