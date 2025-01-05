ميلوني تزور ترامب في منتجعه بفلوريدا

قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة غير رسمية للولايات المتحدة، التقت خلالها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا السبت، خلال فترة استعداده لتولي منصبه في البيت الأبيض.

ووزّع مكتب رئيسة الحكومة اليمينية صورا الأحد تظهر ميلوني وترامب عند مدخل مقر إقامة الملياردير الجمهوري، وهما يتحادثان في غرفة استقبال والى جانبهما شجرة مزيّنة لعيد الميلاد.

وأكد صحافيون أميركيون حضروا اللقاء أن ترامب وصف ميلوني بـ "امرأة رائعة". وقال "لقد غزت أوروبا... وسنتناول العشاء معا الليلة".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنهما تناولا العشاء وشاهدا فيلم "معضلة إيستمان: الحرب القانونية أم العدالة" The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice، وهو فيلم وثائقي عن محامٍ اتُهم بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 لصالح ترامب.

وتصدّرت صور ميلوني وترامب الصفحات الأولى للصحف الإيطالية الصادرة الأحد.

وميلوني ضمن عدد قليل من الزعماء الذين زاروا ترامب قبل عودته الى البيت الأبيض وتنصيبه في 20 يناير، مثل نظيريها الكندي جاستن ترودو والمجري فيكتور أوربان.

وتوعد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات وبينها الأوروبية ما أثار مخاوف من حرب تجارية بين الحلفاء الاقتصاديين التقليديين.

وتوازيا، انتقد أحد كبار مستشاري ترامب الملياردير إيلون ماسك عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حكومتي ألمانيا وبريطانيا.

وأثارت تعليقاته استياء في أوروبا. ويوم زيارة ميلوني لترامب، ندد المستشار الألماني أولاف شولتس بتصريحات ماسك "المتنافرة" ودعمه العلني لحزب اليمين المتطرّف "البديل من أجل ألمانيا".

وأتى لقاء ترامب وميلوني، زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف، قبل زيارة لأربعة أيام يقوم بها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الى روما، يلتقي خلالها رئيسة الحكومة الإيطالية والبابا فرنسيس.

وحضر لقاء ترامب وميلوني المستشار المقبل للأمن القومي الأميركي مايك والتز والسناتور ماركو روبيو الذي عيّنه ترامب وزيرا للخارجية، وفقا لتقارير إخبارية أميركية.

ولم يجب مكتبا ترامب وميلوني على طلبات للتعليق على الزيارة.