22 مليار دولار أسلحة أمريكية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية قولها أمس، إنه منذ عملية «طوفان الأقصى»، تلقت إسرائيل ما يزيد على 22 مليار دولار مساعدات أمريكية.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه «تم توريد أكثر من 10 آلاف طن من الذخائر بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وزادت هذه الكمية خمسة أضعاف لتصل إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس 2024». ولفتت إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، وبخاصة صواريخ المنظومة الدفاعية «القبة الحديدية»، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية «CH-53» للنقل الثقيل.

ويضاف إلى هذه الأسلحة، مروحيات هجومية من نوع «أباتشي AH-64» وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة.

وبحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، التي نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة زودت الجيش الإسرائيلي بين عامي 2019 و2023 بنحو 69 % من الأسلحة، وهو رقم ارتفع إلى 78 % في الفترة اللاحقة. وكانت دراسة لمعهد واشتون الأمريكي، كشفت في نوفمبر الماضي، عن أن حجم صفقات المساعدات العسكرية الأمريكية الموقعة مع إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة 40 مليار دولار.

وذكر المعهد، آنذاك، في دراسة تحت عنوان «كلفة الحرب»، نشرتها صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية، أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل، خلال العام الأول من الحرب على غزة فقط يفوق بكثير المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار، التي وافقت واشنطن رسمياً على منحها لإسرائيل.