الأكبر في تاريخ الشرطة.. ضبط 150 قنبلة في ولاية فيرجينيا

عثر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) على أكثر من 150 قنبلة محلية الصنع في مزرعة في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة، في أكبر عملية ضبط من هذا النوع في تاريخ الشرطة الفيدرالية، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية» عن وثائق قضائية.

وتدخلت الشرطة بعد بلاغ من أحد الجيران، وعثرت على المتفجرات أثناء تفتيش منزل براد سبافورد، وهو رجل متزوج وأب لطفلين، بحسب الوثائق التي قُدّمت، الاثنين، وتحدثت عنها وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء.

وعثرت الشرطة على القنابل المحلية الصنع داخل حقيبة ظهر في غرفة نوم، بحسب المصدر نفسه، كما وجدت مادة متفجرة مخزّنة في ثلاجة بجوار طعام ومكتوب عليها «ممنوع اللمس»، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واستخدم المشتبه فيه، وهو موظف في ورشة تصنيع، صوراً للرئيس الأمريكي جو بايدن للتدرّب على إطلاق النار، وكان يؤيد الاغتيال السياسي، وفقاً للوثائق القضائية.

كذلك عثر المحققون على دفتر يحتوي على «وصفات» لصنع متفجرات مثل القنابل اليدوية. وأخبر أحد الجيران عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي بأن براد سبافورد ناقش إمكانية تجهيز منزله بـ «برج لمدفع من عيار 50 على السطح يغطي 360 درجة».

ووجهت للمشتبه فيه تهمة حيازة بندقية بشكل غير قانوني، ومن المرجح أن يواجه اتهامات إضافية لحيازة متفجرات يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقاً للادعاء.

وفي وثيقة منفصلة قُدّمت الثلاثاء، طلب محامو براد سبافورد إطلاق سراحه، ووصفوه بأنه «رب عائلة جيد يعمل بكد وليس له سجل إجرامي».