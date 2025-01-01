الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، مساء "الأربعاء"، بعض التفاصيل بشأن المشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورليانز. وأبرز "إف بي آي"أن منفذ الهجوم عمره 42 عاماً وهو مواطن أمريكي من تكساس، تم العثور على راية تنظيم "داعش" الإرهابي في مركبتة وقنابل يدوية الصنع.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قائد المركبة قتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أعقاب الهجوم الذي وقع الساعة الثالثة من صباح اليوم الأربعاء في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين في الحي الفرنسي المزدحم.

وذكر مسؤولون لـ "نيويورك تايمز" أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين بحر جبار، وهو من هيوستن بتكساس وعمره 42 عاماً.

ولقي 15 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بينهم اثنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، عندما دهس المشتبه فيه بشاحنة صغيرة بيضاء حشداً في شارع بوربون في الساعات الأولى من "الأربعاء" بينما كان الناس يحتفلون بالعام الجديد.