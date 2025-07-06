ترامب يعلن مقاطعة كير بولاية تكساس منطقة كوارث





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقاطعة كير بولاية تكساس منطقة كوارث بعد أن لقى 59 شخصا حتفهم ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد حدوث سيول جراء هطول أمطار غزيرة.

وقال ترامب في منشور على منصة تواصل اجتماعي إن الهدف من الإعلان هو "ضمان حصول رجال الإنقاذ على الموارد التي يحتاجونها على الفور، تعاني هذه العائلات من مأساة لا يمكن تصورها مع فقد عدد من الأرواح واستمرار وجود كثيرين في عداد المفقودين".

وارتفعت حصيلة الفيضانات المفاجئة التي ضربت تكساس الى 59 قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤول في الولاية الأميركية فيما واصل المسعفون عمليات البحث عن مفقودين.

وقال نائب حاكم الولاية دان باتريك لمحطة فوكس نيوز "لقد خسرنا اشخاصا آخرين وبات العدد 59 قتيلا"، مرجحا أن ترتفع الحصيلة.