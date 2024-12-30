بايدن يعلن التاسع من يناير يوم حداد وطني على كارتر

وجه الرئيس الأميركي جو بابدن بايدن باعتبار 9 يناير 2025 يوماً وطنياً للحداد في أنحاء الولايات المتحدة على وفاة جيمي كارتر.

ونعى الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 100 عام، منوّها بـ"رجل مبادئ وإيمان وتواضع" ومؤكّدا أنّ الولايات المتحدة ستقيم جنازة رسمية لكارتر، رئيسها الديموقراطي بين العامين 1977 و1981.

وقال بايدن وزوجته جيل في بيان إنّ "أميركا والعالم فقدا زعيما ورجل دولة ورجل عمل إنساني غير عادي.

لكلّ من يبحث عن معنى أن يعيش المرء حياة ذات هدف ومعنى - الحياة الطيبة - عليه أن يدرس حياة جيمي كارتر، رجل مبادئ وإيمان وتواضع".

ولاحقا، وجّه بايدن خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون من جزر فيرجن الأميركية قال فيه إنّ الرئيس الراحل "عاش حياة لا تقاس بالأقوال بل بالأفعال".

وأضاف الرئيس الديموقراطي الذي سيغادر البيت الأبيض في 20 يناير "انظروا فحسب إلى حياته وعمله.

لقد عمل على استئصال الأمراض، ليس فقط في وطنه بل في جميع أنحاء العالم.

لقد عمل من أجل السلام وعزّز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وروّج للانتخابات الحرّة والنزيهة في جميع أنحاء العالم. لقد بنى بيديه مساكن للمشرّدين".

وتوفي كارتر، الحائز جائزة نوبل للسلام للعام 2002، عن عمر يناهز 100 عام في منزله بمسقط رأسه في ولاية جورجيا (جنوب شرق)، بحسب ما أعلنت منظمته الخيرية، في نبأ أثار سيلا من ردود الفعل المنوّهة بالراحل الكبير.

ونعى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر قائلا" إن الولايات المتحدة تدين للرئيس الراحل جيمى كارتر بالامتنان، مضيفًا أن الرئيس التاسع والثلاثين - الذى تُوفي عن عمر ناهز 100 عام- خدم الأمة خلال فترة حاسمة".