ارتفاع حصيلة الفيضانات في تكساس إلى 59 قتيلاً





ارتفعت حصيلة الفيضانات المفاجئة التي ضربت تكساس الى 59 قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤول في الولاية الأميركية فيما واصل المسعفون عمليات البحث عن مفقودين.

وقال نائب حاكم الولاية دان باتريك لمحطة فوكس نيوز "لقد خسرنا اشخاصا آخرين وبات العدد 59 قتيلا"، مرجحا أن ترتفع الحصيلة.

من جانبه، أكد رئيس إدارة الطوارئ في تكساس، نيم كيد، أن أطقم الإنقاذ الجوية والبرية والمائية تقوم بعمليات تمشيط على طول «نهر غوادلوبي»؛ بحثاً عن ناجين وجثث القتلى. وأضاف: «سنواصل البحث حتى يتم العثور على جميع المفقودين».

وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، إنه سيوسِّع نطاق حالة الكارثة في الولاية، وسيطلب موارد فيدرالية إضافية من الرئيس دونالد ترمب.

وبدأت الفيضانات الجمعة، إذ هطلت في غضون ساعات كميات أمطار تعادل تلك التي تشهدها المنطقة على مدى أشهر. وحذَّرت هيئة الأرصاد الوطنية من فيضانات أخرى مع توقعها هطول مزيد من الأمطار.

وفي كيرفيل السبت، بدا جريان «نهر غوادلوبي» الهادئ عادة سريعاً، بينما امتلأت مياهه بالركام. وقال أحد السكان، ويدعى جيراردو مارتينيز (61 عاماً): «تجاوزت المياه مستوى الأشجار. نحو 10 أمتار... جرفت الأنهار سيارات ومنازل بأكملها».