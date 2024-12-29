للمرة الثانية خلال شهر.. مسافر يصعد على متن طائرة ركاب أمريكية بدون تذكرة

للمرة الثانية في هذا الشهر، تمكن راكب من تجاوز أمن بوابات المطار والصعود على متن طائرة تابعة لخطوط "دلتا" الأمريكية من دون تذكرة.

ونقلت شبكة " سي إن إن " عن إدارة أمن النقل قولها ، إن الشخص تمكن من الصعود على متن الطائرة من دون بطاقة صعود.

ويأتي هذا الحدث بعد حادثة وقعت أخيرًا عندما تمكنت مسافرة أخرى من الوصول إلى باريس على متن رحلة تابعة لشركة "دلتا" قادمة من نيويورك من دون تذكرة ، واستطاعت تجاوز نقاط تفتيش أمنية متعددة في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، قبل أن تستقلّ الطائرة المتجهة إلى باريس.

وتقع خروقات أمنية مماثلة متعددة في مجال السفر الجوي، بما في ذلك بعضها هذا العام، ولكنها غالبا ما تمر دون توثيق.

ويدق هذا الحدث ناقوس الخطر لدى المسؤولين فيما يتصل بالبروتوكولات والسلامة.