تزايد الأعداد قبيل عودة ترامب.. الولايات المتحدة ترحل 61680 غواتيمالياً

رحّلت الولايات المتحدة 61680 غواتيماليا في العام 2024 في رقم قياسي، حسبما أعلن معهد الهجرة الغواتيمالي الرسمي بعد وصول آخر طائرات المرحلين إلى عاصمة غواتيمالا.

وحطت أربع طائرات في قاعدة جوية في العاصمة الغواتيمالية الجمعة قادمة من تكساس.

وشوهد حوالى 100 شخص يترجلون من إحدى الطائرات، معظمهم نساء مع أطفال.

وتزايدت عمليات الترحيل من الولايات المتحدة قبيل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أواخر يناير 2025 بعدما وعد بتنفيذ ترحيل جماعي.

تقدر حكومة غواتيمالا أن 2,7 مليون من مواطنيها يعيشون في الولايات المتحدة، لكن يحمل 400 ألف منهم فقط وثائق تخولهم الإقامة والعمل بشكل قانوني.

ووصلت 508 طائرات في المجموع إلى غواتيمالا تحمل 61680 مرحّلا غواتيماليا من الولايات المتحدة في العام 2024، بحسب مسؤولين.

في العام 2023، أُعيد ما مجموعه 55302 غواتيماليين في رقم قياسي تخطى السابق المسجل في العام 2019 والبالغ 54599.

يدخل آلاف الغواتيماليين إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني سنويا هربا من العنف والفقر المنتشر في بلادهم.

في كثير من الأحيان، تشكل تحويلاتهم المالية إلى الوطن شريان حياة لذويهم.

وقدر البنك المركزي في غواتيمالا أن المغتربين في الولايات المتحدة حولوا نحو 21 مليار دولار إلى البلاد في العام 2024، وهو رقم غير مسبوق ويعادل 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.