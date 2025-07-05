ارتفاع قتلى سيول تكساس الأمريكية إلى 27 شخصا

قالت السلطات الأمريكية اليوم السبت إن نحو 27 شخصا، بينهم تسعة أطفال، تأكد مقتلهم بعد سيول في وسط ولاية تكساس في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ بحثها المحموم عن ناجين بينهم عشرات لا يزالون في عداد المفقودين من مخيم صيفي للفتيات.

وقال مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كير إنه تم إجلاء 800 شخص من المنطقة مع انحسار مياه السيول في المنطقة المحيطة بنهر جوادالوبي على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال غربي مدينة سان أنطونيو.

وقال لاري ليثا قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي "لن نتوقف حتى يتم العثور على كل شخص".

وفُقد ما بين 23 و25 شخصا من مخيم كامب ميستيك الصيفي ومعظمهم من الفتيات. وارتفعت مياه النهر ثمانية أمتار بنحو سريع قرب المخيم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطوارئ الخاصة بالسيول انتهت إلى حد كبير في مقاطعة كير مركز السيول، وذلك بعد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا في وقت مبكر أمس الجمعة. ومع ذلك، تظل مراقبة السيول سارية حتى السابعة مساء في محيط المنطقة الأوسع.

وتقع مقاطعة كير في تكساس هيل كانتري، وهي منطقة ريفية معروفة بتضاريسها الوعرة وبلداتها التاريخية وغيرها من مناطق الجذب السياحي.

وقال دان باتريك نائب حاكم تكساس إن ما يصل إلى 500 عامل إنقاذ يبحثون عن عدد مجهول من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بما في ذلك عدد من الذين جاءوا إلى المنطقة لحضور الاحتفال بعيد الاستقلال على ضفتي النهر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الاتحادية تعمل مع مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين للاستجابة للسيول.

وأضاف "أنا وميلانيا نصلي من أجل جميع العائلات التي تأثرت بهذه المأساة الرهيبة. يقوم أفراد الاستجابة الأولية الشجعان في الموقع بما يتقنون فعله".

وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين أمس الجمعة إن السيول الشديدة ضربت قبل الفجر دون سابق إنذار تقريبا، مما حال دون إصدار السلطات أوامر إخلاء مسبقة، إذ ارتفع نهر جوادالوبي بسرعة في أقل من ساعتين.

وحذر مسؤولو إدارة الطوارئ في الولاية في وقت مبكر من يوم الخميس من أن غرب تكساس ووسطها يواجهان أمطارا غزيرة وتهديدات بسيول "خلال اليومين المقبلين"، مستشهدين بتوقعات إدارة الأرصاد الجوية الوطنية قبل مطلع الأسبوع.