بعد تهديدات ترامب.. المكسيك تعلن نشر "تطبيق للانذار"

أعلنت الحكومة المكسيكية الجمعة نشر "تطبيق إنذار" لرعاياها في الولايات المتحدة المهددين بالترحيل الجماعي كما أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال وزير الخارجية خوان رامون دي لا فوينتي "إذا وجدت نفسك على وشك التوقيف عليك تفعيل زر الانذار الذي يرسل إشارة إلى أقرب قنصلية".

وللمكسيك شبكة من حوالى خمسين قنصلية في الولايات المتحدة في خدمة 12 مليون مهاجر مكسيكي شمال نهر ريو غراندي دون احتساب مزدوجي الجنسية وأحفاد مكسيكيين.

وأضاف دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحافي الصباحي للرئيسة كلاوديا شينباوم أن التطبيق سيبعث أيضا رسالة إلى أقارب الشخص ووزارة الخارجية.

وتابع أن التطبيق سيكون متاحا في يناير.

وسينصّب الجمهوري دونالد ترامب الذي انتخب في الخامس من نوفمبر، في 20 يناير.

ووصف ترامب دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة عبر حدود بلاده مع المكسيك بأنه "غزو". ووعد بتنفيذ "أكبر عملية طرد (للأجانب) في تاريخ الولايات المتحدة" من خلال إعلان حال الطوارئ وإسناد المهمة إلى الجيش.

وقال الوزير المكسيكي إن المكسيك على اتصال مع حكومات الدول الأخرى في المنطقة التي يأتي منها المرشحون للحلم الأميركي كهندوراس وغواتيمالا. ومن المقرر عقد اجتماع وزاري.

وقالت الرئيسة المكسيكية إن الحكومة تعد وثيقة تشدد على مساهمة العمال المكسيكيين في الاقتصاد الأميركي.

ويعيش العديد منهم ويعملون بدون وثائق قانونية في الولايات المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن المكسيكيين في الولايات المتحدة أرسلوا ما مجموعه "66,5 مليار دولار إلى البلاد عام 2024، وهو ما سيمثل 3,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي" بحسب بنك BBVA في وثيقة مؤرخة في 29 أغسطس.

وذكر البنك الاسباني الرائد في السوق المكسيكية حول التحويلات المالية للمكسيكيين من الخارج إلى بلادهم "أكثر من 1,7 مليون أسرة، أو 6,1 ملايين شخص يعتمدون بشكل مباشر على هذه الموارد".